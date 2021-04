McConaughey governatore? I Democratici si fanno avanti

AUSTIN - Dopo il recente sondaggio che conferma l'alto gradimento dei texani per la possibilità di avere Matthew McConaughey come governatore, il Partito democratico statale si è fatto avanti.

Gilberto Hinojosa, il responsabile dei Democratici in Texas, ha dichiarato a Tmz che pensa che il premio Oscar possa davvero sfidare e battere il governatore uscente, il repubblicano Greg Abbott. A suoi dire i texani sono ansiosi di una nuova leadership, ma McConaughey non ce la farebbe a vincere, correndo da indipendente.

Ecco quindi che si prospetta un interessamento del Partito democratico ad averlo in lizza alle primarie. Per lui, tra i Repubblicani, non ci sarebbero chance in quanto il partito in Texas, afferma Hinojosa, è guidato da «estremisti di destra» e le sue posizioni sarebbero quindi considerate troppo moderate. Ma sarebbero perfette per i Democratici.