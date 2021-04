Per Roberto Benigni un Leone d'Oro alla carriera

VENEZIA - La Mostra del cinema di Venezia onorerà Roberto Benigni con un Leone d'oro alla carriera, ne dà notizia Variety.

L'attore e regista toscano, il cui “La vita è bella” del 1997 aveva vinto tre premi Oscar, non ha più realizzato nuovi film dal 2005 (“La tigre e la neve”) ma ha partecipato in veste di attore al “Pinocchio” di Matteo Garrone, interpretando Geppetto (e vincendo un nastro d'argento). Con il lavoro di Collodi, lo ricordiamo, vi si era cimentato anche lui nel 2002 convincendo solo in parte.

In occasione delle celebrazioni per il 700esimo dalla morte di Dante Alighieri, si era tornato a parlare delle sue - apprezzatissime - letture dantesche, alle quali si era dedicato completamente negli ultimi anni e che sono state riproposte per l'occasione da diversi media.

La Mostra del cinema di Venezia, prevista dall1 all'11 settembre, dovrebbe tenersi (così come il Locarno Film Festival) in un'edizione alla "vecchia maniera".