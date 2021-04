Niente uniformi per la Royal Family ai funerali di Filippo

LONDRA - I membri senior della Famiglia Reale britannica non dovrebbero indossare la divisa militare in occasione del funerale del principe Filippo, in programma sabato

Lo riferiscono i media britannici. Qualcuno, maliziosamente, sottolinea che la decisione è stata presa per «fare felici Andrea e Harry». Il primo avrebbe supplicato la Regina di lasciarle indossare la divisa di ammiraglio, mentre il secondo - dopo aver rinunciato a essere un membro senior della Royal Family - è stato privato dei suoi titoli militari onorari.

Una decisione salomonica, che infrange la consuetudine ma che non crea motivi d'imbarazzo. Prima della "Megxit" (la rinuncia di Harry e Meghan al loro status) il secondogenito di Carlo e Diana ha indossato l'uniforme, forte delle tre cariche onorarie e del suo servizio nell'esercito britannico durato un decennio e che l'ha visto essere presente anche in Afghanistan. Lo stesso vale, per le cerimonie pubbliche, per ognuno dei parenti della Regina che detiene un grado militare, quindi anche per Carlo, William, Anna ed Edoardo.

La cerimonia funebre si terrà dopodomani all'interno dei terreni del castello di Windsor e avrà forma privata, sia per volontà di Filippo che per rispettare le norme anti-Covid.