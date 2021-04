Quattro chiacchiere con Justin Lin su “F9”, Paul Walker e le sue leonesse al volante

LOS ANGELES - Un ultimo sprint di tre film, per una delle serie cinematografiche più di successo di sempre. Dirà così per sempre addio alla ”sua” saga “Fast & Furious” il regista Justin Lin che ha voluto parlare con Variety in occasione dell'uscita del nuovo trailer (il secondo) di “F9: The Fast Saga“.

L'idea è che questo nuovo film sia l'inizio di una trilogia, con gli ultimi due strettamente collegati come era stato per gli Avengers di Marvel e la coppia “Infinity War” e ”Endgame”.

Una delle domande non poteva che riguardare Brian O'Connor, l'alter ego del compianto Paul Walker, che nel trailer si intravede per un attimo: «L'idea che Brian possa essere vivo nel mondo del film per me è molto importante e forte, con questa trilogia volevamo un po' tirare le fila di tutta la storia e Brian è una parte importante di questo universo».

Con la cattiva Cipher (Charlize Theron), la sempre fortissima Michelle Rodriguez e Jordana Brewster (Mia) in questo nuovo “F9” le donne faranno la parte... delle leonesse: «Si parla tanto di questa rinascita di eroine femminili a Hollywood, ma con “Fast & Furious” mi sembra sia una cosa che abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre parlato con le attrici, sentire le loro idee e assecondare la lora voglia di fare. In questo senso non è stata una scelta strategica ma naturale».

E per quanto riguarda il processo di scrittura degli ultimi due episodi: «È un lavoro costante, discutiamo, scriviamo. Ed è una cosa che adoro, davvero. Anche se fa impressione pensare che parliamo dell'ultimo episodio della serie da tipo 10 anni a questa parte, e ora ci stiamo davvero lavorando. La sensazione è quella di essere sulla pista giusta, anche se sicuramente quest'anno non inizieremo a girare, probabilmente dal 2022».