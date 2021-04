Siparietto sui cinesi a "Striscia la Notizia", Michelle Hunziker chiede scusa

MILANO - Michelle Hunziker ha chiesto pubblicamente scusa alla comunità cinese dopo il siparietto con Gerry Scotti durante "Striscia la notizia".

Il numero, con tanto di gesto per simulare gli occhi a mandorla e pronuncia parodistica della lingua italiana, ha attirato numerose accuse di razzismo, non solo in Italia ma a livello internazionale. Ne ha parlato anche il popolare account Instagram Diet Prada, forte di 2,7 milioni di follower e molto attento ai temi della rappresentazione e dell'appropriazione culturale.

Proprio via social è arrivata la risposta (in inglese e italiano) di Hunziker a Diet Prada: «Nella mia carriera vi ho sempre ascoltato con attenzione e ho imparato dai vostri feedback giorno dopo giorno. Sono profondamente dispiaciuta per ciò che è accaduto ieri sera e per tutte le persone che ho offeso. Non era mia intenzione farlo. Ribadisco che sono sempre stata contro qualsiasi forma di discriminazione. Grazie».

