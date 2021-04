Funerali di Filippo, Harry c'è

LONDRA - Harry è tornato. E non mancherà ai funerali del nonno. Secondo un testimone oculare, riferisce The Sun, il principe sarebbe sbarcato all’aereoporto di Heathrow ieri pomeriggio intorno alle 13.15, in arrivo da Los Angeles.

Meghan grande assente - Harry è arrivato in patria da solo, dopo che i medici avrebbero intimato a Meghan, incinta per la seconda volta, di non volare. Si suppone che il principe alloggi a Kensington Palace, probabilmente a Nottingham Cottage, abitazione nel quale risiedevano lui e la moglie prima di sposarsi.

Quarantena anche per i nobili - Harry dovrà sottostare, in linea con i regolamenti Covid britannici, a una quarantena di dieci giorni. Secondo le linee guida del Governo, il principe potrebbe però interrompere il confinamento dopo soli cinque giorni, presentando un test negativo.

Oltre un anno di assenza - Il principe, giunto in Gran Bretagna per onorare la morte del nonno Filippo, deceduto lo scorso venerdì, incontrerà la sua famiglia per la prima volta dopo aver, oltre un anno fa, rinunciato ai titoli nobiliari e lasciato il Paese per trasferirsi negli Stati Uniti.

Il confronto dopo la controversia - Il rientro di ieri segna anche il primo faccia a faccia di Harry e famiglia dopo la tanto discussa intervista rilasciata a Oprah il mese scorso, nella quale lui e la consorte hanno duramente criticato la casa reale.

Le prime parole di William - Nel frattempo questo pomeriggio sia Harry che suo fratello William hanno rilasciato delle dichiarazioni riguardo alla morte del nonno. Per William sono le prime: «Mio nonno era un uomo straordinario che ha fatto parte di una generazione straordinaria». «Mi sento fortunato non solo per aver avuto il suo esempio a guidarmi, ma anche per la sua presenza continua, che c’è stata anche in età adulta inoltrata - sia nei momenti belli che in quelli brutti», ha aggiunto.

Filippo, un esperto di ironia e barbecue - Più informale il messaggio condiviso poco dopo da Harry sul sito web che condivide con Meghan. «Sarà ricordato come il più longevo consorte di un monarca nella storia britannica, un militare decorato, un principe e un duca. Ma per me, come per molti di voi che hanno perso un proprio caro o un nonno nel dolore di questo ultimo anno, era mio nonno: un esperto di barbecue, leggenda della comicità e sfrontato fino alla fine».