Se il concerto arriva direttamente in casa tua

LUGANO - Locali (ancora) chiusi, sale da concerto non ne parliamo e – in questo secondo anno di pandemia – per gli artisti anche questo 2021 sembra prendere la piega di un nuovo, terribile, anno di stop.

A smuovere un po' le acque, almeno per quanto riguarda Ticino e Svizzera, ci vuole pensare l'etichetta indipendente luganese Delma Jag Records. L'idea è quella di una serie di concerti casalinghi trasmessi via social (Instagram e la piattaforma Triller) con una serie di validi musicisti indie, elvetici e non.

Se tutto questo può suonare famigliare (e già sentito), l'obiettivo del format pensato dal marchio discografico nostrano è quello di puntare su qualità, coinvolgimento e interazione con il pubblico in modo da arrivare il più vicino possibile alla spontaneità e alla festosità dell'esperienza live.

Non è affatto un caso che il nome scelto per questi concerti sia “Delma Jag House Party”. Particolare interesse anche per il canale, la piattaforma streaming Triller, decisamente vivace e dal vento in poppa. Ma chiudiamo questo preambolo, segnalando le prime due date del cartellone ovvero il 16 aprile e il 23 aprile, in entrambi i casi esclusivamente su Triller.

L'esordio verrà affidato alla svizzero-olandese Marije Oosting, che ha appena pubblicato un orecchiabilissimo singolo a tutto pop “Ocean Towers” che strizza l'occhio ai suoni e all'estetica di Katy Perry.

La settimana seguente toccherà invece a Flavie Léa, cantautrice di stampo acustico, romanda ma che ha davvero girato il mondo. Attivissima sul web, fra video e concerti, prima della fine del 2020 ha pubblicato il suo nuovo singolo “Sirènes des temps modernes”. Per maggiori dettagli, il consiglio è quello di restare sintonizzati sui canali di Delma Jag Records.