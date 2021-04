Gianni Morandi è a casa: «Non bevevo un bicchiere di vino da un mese...»

Primo pranzo in famiglia per il cantante dopo il ricovero in ospedale per le ustioni

Gianni Morandi ha festeggiato il ritorno nella sua casa di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, dopo oltre tre settimane di ricovero in ospedale in seguito alle ustioni riportate mentre lavorava in campagna.