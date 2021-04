Scarlett Johansson dà consigli di recitazione alle drag queen di RuPaul

LOS ANGELES - Lezione di recitazione dalla regina dei film di supereroi per i concorrenti del RuPaul's Drag Race, il talent show che incorona la regina delle drag queen americane. A impartirla è stata Scarlett Johansson, che ha confessato di essere una grande fan del programma.

«Ciao ragazze! Come va? Sono Scarlett», ha esordito l'attrice americana comparendo in video nell'atelier della "scuola" nel corso dell'ultima puntata. «Sono una tale fan del programma. Sono così triste di non poter essere nell'atelier, ma era un mio sogno da tanto tempo partecipare quindi questo è molto entusiasmante per me», ha continuato riferendosi all'impossibilità di essere fisicamente insieme ai concorrenti a causa delle restrizioni anti Covid.

La sfida di recitazione per la quale la Vedova Nera dei film della Marvel ha dovuto dare i suoi consigli le era senz'altro congeniale: fingere di lottare davanti a uno schermo verde contro dei mostri creati in computer grafica, nella fattispecie dei gatti giganti. «Recitare è tutto questione di far sembrare molto reale una situazione che è irreale», ha spiegato la 36enne. «Quindi direi che la cosa più importante è che siate molto convinti, sia che stiate lottando contro Thanos sia, tipo, contro un tacco a spillo gigante», ha aggiunto.

Il collegamento si è chiuso con una comparsata del marito di Scarlett, il comico Colin Jost. «Ho una domanda da ospite: il film si chiamerà "Size Queens"?», ha chiesto facendo una battuta. Una "size queen" è una persona che dà molta importanza alle dimensioni. «Si spera perché stai guardando una stanza piena di "size queen"», gli ha risposto Rosé, uno dei concorrenti.

"RuPaul's Drag Race" è giunto ormai alle 13a stagione. Il programma è da sempre condotto dal personaggio che gli dà il nome, la celeberrima drag queen americana RuPaul, che è anche mentore e giudice principale della competizione.

Imago