Attacco di cuore per DMX: è gravissimo

NEW YORK - Sarebbe in gravissime condizioni il rapper DMX, 50 anni, dopo essere stato vittima di un attacco di cuore. A scatenarlo, secondo quanto riferisce TMZ, sarebbe stata un'overdose di droga avvenuta venerdì sera intorno alle 23 nella sua casa di New York.

Il musicista, vero nome Earl Simmons, è stato trasferito in un ospedale a White Plains, New York, e si trova nell'unità di terapia intensiva. Secondo fonti avrebbe «una certa attività cerebrale», mentre altri sostengono che è in uno «stato vegetativo».

Altri musicisti e rapper da questa mattina hanno risposto alla triste notizia condividendo le loro preghiere e il loro sostegno, tra cui Missy Elliott e Ja Rule. DMX, che sta per Dark Man X, è stato particolarmente famoso alla fine degli anni 1990 per le sue rime gotiche sottolineate dal timbro vocale profondo ed è oggi considerato come uno dei più influenti artisti rap di sempre.