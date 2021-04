Netflix si compra i due seguiti di “Cena con delitto” per 450 milioni

NEW YORK - Con una mossa abbastanza inattesa, Netflix ha acquistato i diritti per i due sequel del film campione d'incassi del 2019 “Cena con delitto“ (”Knives Out”, in lingua originale).

Per accaparrarseli, riporta Variety, la piattaforma ha messo sul tavolo 450 milioni di dollari. Una cifra senza dubbio importante che dimostra come Netflix - malgrado la posizione dominante nello scenario dello streaming - non voglia affatto dormire sugli allori, continuando a puntare sui film.

Diretto da Rian Johnson e con Daniel Craig nel ruolo dell'investigatore Daniel Blanc, “Cena con delitto” riprendeva i canoni tipici del giallo da romanzo novecentesco in stile Agatha Christie. Oltre a Craig, gli altri personaggi - tutti sospettati - sono interpretati da un cast di peso.

Dal budget risicatissimo (40 milioni) ha finito per incassarne 311, con un profitto netto stimato nell'ordine degli 82 milioni.