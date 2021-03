Britney sul documentario sulla sua vita: «Ho pianto per due settimane»

LOS ANGELES - A quasi due mesi dall'uscita, Britney Spears si è espressa per la prima volta sul film documentario sulla sua vita: "Framing Britney Spears". In un post su Instagram, la cantante americana ha confessato di aver pianto «per due settimane» dopo averne visti alcuni estratti.

«Non ho guardato il documentario, ma, per quello che ho visto dello stesso, sono rimasta mortificata dalla luce in cui mi hanno messa», spiega la 39enne accompagnando il suo sfogo a un video in cui balla sulle note di "Crazy" degli Aerosmith. «Ho pianto per due settimane e, insomma... piango ancora a volte!!!!», aggiunge.

Nel post, Britney lamenta di essere stata oggetto di speculazioni e di essere stata «osservata» e «giudicata per tutta la vita»: «Fidarsi dell'universo con le proprie vulnerabilità reali richiede un sacco di forza perché sono sempre stata così tanto giudicata... insultata... e mortificata dai media... e lo sono ancora oggi», denuncia.

Uscito il 5 febbraio scorso negli Stati Uniti, "Framing Britney Spears" ripercorre la carriera esplosiva della stella del pop, il suo crollo nervoso del 2007 e la tutela sotto la quale vive dal 2008, affidata a suo padre, Jamie Spears. Prodotto e presentato dal New York Times, il documentario, diretto da Samantha Stark, raccoglie le testimonianze di ex collaboratori o conoscenti di Britney e ripropone filmati d'archivio. La cantante o la sua famiglia, pur invitati a farlo, non vi hanno preso parte.