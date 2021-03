Risvegliarsi dopo l'intervento, con una misura di reggiseno di troppo

LOS ANGELES - Un risveglio con una misura di reggiseno di troppo per Sharon Stone, dopo un intervento decisamente delicato.

L'attrice lo ha voluto raccontare in un intervista al Times, in occasione dell'uscita della sua autobiografia “The Beauty of Living Twice“ in cui ha raccontato la sua lunga lotta con il cancro.

È proprio durante un intervento del 2001 per la rimozione un grosso tumore benigno al seno, uno dei chirurghi plastici che si sono occupati della ricostruzione del suo decolleté avrebbe... calcato un po' la mano, facendoglielo più prosperoso di quanto concordato.

«Quando mi hanno levato le bende ho scoperto che mi avevano messo delle protesi di una coppa più grande», ricorda la 63enne, «avevano alterato il mio corpo, senza dirmelo e senza il mio consenso»

Da lei interrogato, il chirurgo, ha risposto: «Così stanno meglio con la tua statura e con la tua silhouette, nel tuo caso con un seno più grande sei decisamente più bella».