Ora sappiamo cos'era la "cosa di Obama" di Chrissy Teigen e John Legend

LOS ANGELES - Chrissy Teigen ha finalmente spiegato a cosa si riferiva quando aveva parlato di una "cosa di Obama" legata alla vita sessuale sua e del marito John Legend.

La modella ha dichiarato, nel corso di "The Late Late Show with James Corden" che lei e l'allora fidanzato fecero l'amore nei bagni della Convention nazionale democratica. La spiegazione è arrivata in risposta alla domanda su quale fosse il posto più strano nel quale avesse mai fatto sesso.

Chrissy non ha precisato l'anno, ma secondo Tmz potrebbe essere il 2008, durante la storica convention che ha lanciato Barack Obama quale candidato (poi vincente) per la Casa Bianca. Teigen e Legend erano fidanzati all'epoca e il cantautore fu tra gli ospiti musicali di punta dell'evento.

Qualche anno fa ai Grammy Awards le fu posta la stessa domanda, ma in quell'occasione volle mantenere un certo alone di mistero, nominando il presidente Usa e senza scendere nei dettagli come, invece, ha fatto ora.