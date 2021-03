13 nomination ai David a “Favolacce”, e una è anche (un po') ticinese

ROMA - La grottesca Roma di periferia raccontata da “Favolacce“ dei Fratelli D'Innocenzo ha ottenuto 13 nomination ai David di Donatello, un po' gli Oscar del cinema italiano.

È una notizia che riguarda da vicino anche il Ticino, perché si tratta di una co-produzione a cui hanno partecipato anche la nostrana Amka Films di Savosa e pure la RSI. Ed è proprio la produzione a essere in lizza per una delle statuette.

Altra nomination un po' di casa nostra, è quella per il miglior suono, frutto del lavoro di un team svizzero composto da Mar Thill, Edgar Iacolenna e Maxence Ciekawy.

«Siamo felicissimi per le numerose candidature ai David per Favolacce. Siamo grati agli attori, ai produttori italiani e svizzeri e a tutto il team che ha realizzato questo film in un momento particolarissimo in cui regnava l’incertezza più buia», commentano i due registi che avevamo intervistato a ottobre all'anteprima alla Lux Art House di Massagno, «Perché se è vero che ora le sale sono chiuse non scordiamoci che il cinema in Italia si era già fermato, in maniera meno roboante ma non meno importante, durante gli scioperi sindacali dei lavoratori del cinema, mai sotto i riflettori ma indispensabili affinché l’industria esista e possa essere florida. Queste candidature sono dedicate a loro».

Il messaggio si conclude con un ricordo che è anche un tributo: «In ultimo, come tutti i premi che finora “Favolacce” ha conquistato, anche questo ennesimo riconoscimento va necessariamente alla memoria di Tiziana Soudani, una delle persone più appassionate e appassionanti mai incontrate, baluardo di film meravigliosi che abbiamo visto e rivisto e indimenticabile bussola per tutto il brillante percorso di “Favolacce” nel mondo».

Il film, lo ricordiamo, ha già vinto l'Orso d'oro alla Berlinale (miglior sceneggiatura), 5 Nastri d'Argento e 5 Ciak d'Oro.