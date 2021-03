Un parto Royal... nel bagno di casa

LONDRA - Non tutti i membri della Royal Family britannica hanno l'onore di nascere in reparti privati ed esclusivi delle migliori cliniche londinesi: c'è chi è venuto al mondo nel bagno di casa.

È il caso di Lucas Philip Tindall, terzogenito di Zara Phillips (figlia della principessa Anna) e dell'ex campione di rugby Mike Tindall. Questa mattina un portavoce della coppia ha annunciato ufficialmente che «Zara e Mike Tindall sono felici di annunciare la nascita del loro terzo figlio, Lucas Philip Tindall».

A svelare il curioso dettaglio del parto è stato papà Mike, nel corso del suo podcast. «È arrivato molto velocemente. Non abbiamo fatto in tempo ad andare in ospedale. È nato in casa. Sul pavimento del bagno».

Il piccolo Lucas (che nel secondo nome omaggia il principe Filippo) non avrà nessun titolo nobiliare, come peraltro le sorelle Mia Grace (7 anni) e Lena Elizabeth (3 anni). Il tutto per esplicita richiesta della nipote di Elisabetta II, che non si è mai immersa negli impegni legati al suo rango.