Sandra Oh contro l'odio antiasiatico: «Proviamo paura e rabbia»

PITTSBURGH - Dopo che tre assalti armati ad altrettanti centri benessere nell'area di Atlanta hanno fatto otto vittime, di cui sei di origine asiatica, una delle attrici asioamericane più celebri, Sandra Oh, ha dato voce alla «paura» che serpeggia nella sua comunità.

«Se c'è una cosa che so è che molti nella nostra comunità sono molto spaventati e lo capisco», ha dichiarato l'artista 49enne nel corso di una manifestazione contro l'odio antiasiatico tenutasi sabato nei pressi di Pittsburgh, in Pennsylvania. «Per molti di noi, nella nostra comunità, questa è addirittura la prima volta che riusciamo a dare voce alla nostra paura e alla nostra rabbia e sono davvero molto grata a chiunque voglia ascoltare», ha aggiunto, come riferito da CBSN Pittsburgh, la protagonista di "Killing Eve" ed ex dottoressa Yang di "Grey's Anatomy", nata e cresciuta in Canada da genitori sudcoreani e diventata poi statunitense.

Martedì, il 21enne Robert Aaron Long, reo confesso, ha aperto il fuoco in tre fra spa e centri massaggi dell'area di Atlanta, in Georgia, uccidendo otto persone di cui sei di origine asiatica. Per questo, il delitto è stato inizialmente descritto come di possibile matrice razziale. L'ipotesi del movente sessuale appare però ora più probabile.

Il fatto di sangue ha comunque scosso la comunità asiatica americana, vittima, secondo l'organizzazione contro la discriminazione antiasiatica Stop AAPI Hate, di un accresciuto numero di atti di odio e ostilità. Tale incremento delle violenze, fa notare l'associazione, è avvenuto in concomitanza con la pandemia di Covid-19, che è inizialmente esplosa in Cina.