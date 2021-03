La “Primavera” di GaryLaLoupe fra colori e mindfulness

CARONA - Forse ve lo ricordate al basso di quella macchina per ballare degli ABC, o forse per altri motivi. Fatto sta che il musicista nostrano Gary Bernasconi è tornato in veste solista, come GaryLaLoupe, con un progetto che di sicuro interesse come il primo singolo: “Primavera”, prodotto con l'amico di lungo corso Leandro Giannini.

Lanciato il 20 marzo, apre le porte all'omonimo EP che sarà invece disponibile a partire dal 1 aprile. Un pezzo che casca a pennello per più di un motivo, e non solo dal punto di vista stagionale. Già perché la chiave di lettura è quella, particolarmente preziosa di questi tempi, della mindfulness: «parla della voglia di essere in pace con sé stesso, lʼaccettarsi per quello che si è e il voler essere presente al momento presente», spiega l'artiste.

Un concetto che si estende all'album: «Parla di amore, di vita di coppia e del vivere appieno la propria sessualità, in altre parole: parla di amarsi». Al brano fa seguito un video assai suggestivo (che trovate in gallery qui sopra).