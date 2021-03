Angelina Jolie dice di avere le «prove» delle violenze di Brad Pitt

LOS ANGELES - Lo scorso 12 marzo Angelina Jolie ha depositato dei documenti, nell'ambito della sua causa di divorzio da Brad Pitt, nei quali ci sarebbero le «prove» delle presunte violenze domestiche commesse dall'ex marito.

Il procedimento potrebbe includere le testimonianze dei figli della coppia: Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) e i gemelli Knox e Vivienne (12).

Una fonte ha dichiarato a Entertainment Tonight, che ha riportato la notizia: «Questo è solo un altro caso in cui Angelina cambia la narrativa quando le fa comodo. A parte l'unica accusa che ha fatto nel 2016 che è stata investigata e respinta, non ci sono mai stati altri rapporti di polizia, o persino accuse». Un altro insider ha dichiarato a Us Weekly che «negli ultimi quattro anni e mezzo ci sono state numerose affermazioni fatte da Angelina che sono state riviste e non confermate. I bambini sono stati usati da Angelina per ferire Brad. Questa fuga di documenti dal suo quarto o quinto gruppo di avvocati è stata fatta per ferire Brad».