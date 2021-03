Sono state annunciate le nomination per gli Oscar

LOS ANGELES - È ufficialmente partita la corsa agli Oscar 2021, con l'annuncio delle nomination verso la serata di consegna dei premi, in programma domenica 25 aprile.

Il maggior numero di candidature è quello di "Mank" di David Fincher, con 10. Per la prima volta ci sono due donne nominato come miglior regista: si tratta di Chloé Zhao ed Emerald Fennell. Altre prime volte: Steven Yeun diventa il primo asiatico-americano a essere candidato come miglior attore, mentre Riz Ahmed è il primo musulmano a correre nella stessa categoria. Dopo la vittoria del Golden Globe c'è un'altra possibilità di premio per Laura Pausini e la sua "Io sì (Seen)".

Gli annunciatori Nick Jonas e Priyanka Chopra hanno comunicato le candidature nelle seguenti categorie:

Miglior film

"Nomadland"

"Una donna promettente"

"Il processo ai Chicago 7"

"Minari"

"Sound of Metal"

"The Father"

"Judas and the Black Messiah"

"Mank"



Migliore regia

Chloe Zhao, "Nomadland"

Thomas Vinterberg, "Un altro giro"

Emerald Fennell, "Una donna promettente"

David Fincher, "Mank"

Lee Isaac Chung, "Minari"



Miglior attore protagonista

Chadwick Boseman, "Ma Rainey's Black Bottom"

Anthony Hopkins, "The Father"

Riz Ahmed, "Sound of Metal"

Gary Oldman, "Mank"

Steven Yeun, "Minari"



Miglior attrice protagonista

Frances McDormand, "Nomadland"

Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"

Carey Mulligan, "Una donna promettente"

Viola Davis, "Ma Rainey's Black Bottom"

Andra Day, "The United States vs. Billie Holiday"



Miglior attore non protagonista

Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah"

Leslie Odom Jr., "Quella notte a Miami..."

Sacha Baron Cohen, "Il processo ai Chicago 7"

Paul Raci, "Sound of Metal"

Lakeith Stanfield, "Judas and the Black Messiah"



Miglior attrice non protagonista

Olivia Colman, "The Father"

Maria Bakalova, "Borat - Seguito di film cinema"

Youn Yuh-jung, "Minari"

Amanda Seyfried, "Mank"

Glenn Close, "Elegia americana"

Migliore sceneggiatura originale

"Il processo ai Chicago 7"

"Judas and the Black Messiah"

"Una donna promettente"

"Sound of Metal"

"Minari"



Migliore sceneggiatura non originale

"Nomadland"

"The Father"

"Quella notte a Miami..."

"La tigre bianca"

"Borat - Seguito di film cinema"



Miglior film internazionale

Danimarca, "Un altro giro"

Hong Kong, "Better Days"

Romania, "Collective"

Tunisia, "The Man Who Sold His Skin"

Bosnia-Erzegovina, "Quo Vadis, Aida?"



Miglior film d'animazione

"Onward - Oltre la magia"

"Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria"

"Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il film"

"Soul"

"Wolfwalkers - Il popolo dei lupi"



Migliore colonna sonora

"Da 5 Bloods - Come fratelli"

"Mank"

"Minari"

"Notizie dal mondo"

"Soul"



Migliore canzone originale

"Husavik" da "Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga"

"Fight For You" da "Judas and the Black Messiah"

"lo Sì (Seen)" da "La Vita Davanti a Sé"

"Speak Now" da "Quella notte a Miami..."

"Hear My Voice" da "Il processo ai Chicago 7"



Miglior documentario

"Collective"

"Crip Camp"

"The Mole Agent"

"My Octopus Teacher"

"Time"



Infine il Premio umanitario Jean Hersholt, che è stato assegnato a Tyler Perry e al Motion Picture & Television Fund (MPTF).