Un uomo è entrato due volte nella tenuta di Harry e Meghan

LOS ANGELES - Nel corso delle festività natalizie un uomo ha invaso per due volte la proprietà californiana dei duchi di Sussex.

Tmz riferisce che il 37enne Nickolas Brooks è stato intercettato per la prima volta la vigilia di Natale, dopo essere riuscito a entrare nella tenuta di Montecito. In quell'occasione gli agenti dell'ufficio dello sceriffo della Contea di Santa Barbara si sono limitati ad ammonirlo. È invece scattato l'arresto quando, due giorni dopo, l'uomo è ritornato sul posto.

Il sito di gossip afferma che il 37enne ha fatto un viaggio di migliaia di chilometri dall'Ohio per raggiungere la tenuta. Ora è stato incriminato per violazione di proprietà. Non è stato precisato se Harry e Meghan fossero in casa al momento dell'intrusione.

La sicurezza della sua famiglia è stato uno dei temi toccati da Harry nel corso della sua intervista a Oprah Winfrey. Un timore non infondato, alla luce di questo duplice episodio venuto a galla solo nelle scorse ore.