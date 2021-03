È morto Murray Walker, leggendaria voce della Formula 1

LONDRA - Murray Walker, commentatore radiofonico considerato per più di 30 anni la "Voce della Formula Uno", è morto all'età di 97 anni.

Walker, che ha prestato servizio nella seconda guerra mondiale, è diventato un'icona della Formula 1 con le sue radiocronache per BBC e ITV. Conosciuto per lo stile vocale appassionato, ha seguito il suo primo Gran Premio per la radio della BBC a Silverstone nel 1949.

Dal 1978 divenne la voce della F1 a tempo pieno per lasciare il microfono solo al momento del suo ritiro, nel 2001, dopo 52 anni di carriera radiofonica.

«È così triste sapere della morte di Murray. Ricordo di aver sentito la tua voce durante le gare», ha detto il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. «Hai reso lo sport molto più eccitante e accattivante. La voce iconica del nostro sport e un grande uomo, grazie per tutto quello che hai fatto, non sarai mai dimenticato. Riposa in pace».