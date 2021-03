Patrizia Reggiani «infastidita» per non essere stata contattata da Lady Gaga

ROMA - In un'Italia quantomeno incuriosita dalla presenza di un'ospite come Lady Gaga, c'è qualcuno meno entusiasta del fatto che la cantante e attrice americana sia impegnata nelle riprese di "House of Gucci", che la vede vestire i panni di Patrizia Reggiani. E si tratta di Patrizia Reggiani stessa.

«Sono alquanto infastidita dal fatto che Lady Gaga mi stia interpretando nel nuovo film di Ridley Scott senza neppure avere avuto l'accortezza e la sensibilità di venire a incontrarmi», ha dichiarato all'ANSA la vedova 72enne di Maurizio Gucci, il cui omicidio è valso alla donna 18 anni di carcere. «Non è per una questione economica, dal film non prenderò un solo centesimo, ma di buon senso e rispetto», ha aggiunto.

Al termine di un processo ampiamente mediatizzato nel corso del quale è diventata nota come la "vedova nera", nel 1998 Patrizia Reggiani è stata condannata a 29 anni di reclusione per aver commissionato l'omicidio del marito, allora presidente di Gucci. È stata rilasciata nel 2016 per buona condotta.