Lady Gaga per le vie di Milano nei panni di Patrizia Reggiani

MILANO - I paparazzi sono in fibrillazione a Milano per la presenza di Lady Gaga, che si trova nel capoluogo lombardo per le riprese di "House of Gucci", di Ridley Scott.

La cantante e attrice americana è stata immortalata mercoledì insieme al co-protagonista Adam Driver davanti all'Università statale, dove è stato allestito un set.

Nel film, che uscirà a novembre negli Stati Uniti, la 34enne interpreta Patrizia Reggiani, la "vedova nera" di Maurizio Gucci che, nel 1995, commissionò l'omicidio dell'allora presidente della nota casa di moda italiana. Quest'ultimo è interpretato da Adam Driver.

keystone-sda.ch (Mourad Balti Touati)