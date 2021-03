Pamela Anderson ha deciso di tornare in Canada

LOS ANGELES - Pamela Anderson vende la sua villa californiana (del valore di quasi 15 milioni di dollari) e lascia gli Stati Uniti. «È ora che torni alle mie radici» ovvero in Canada, il suo paese natale, come ha dichiarato a People.

«Sono innamorata e di recente ho sposato il mio “ordinario Joe”, come lui ama definirsi, e ora mi sto creando nuovamente una vita qui dove tutto è iniziato. È stata una corsa sfrenata, adesso il cerchio si chiude». L'attrice, resa immortale dal suo ruolo in "Baywatch" e sposatasi a dicembre con il bodyguard Dan Hayhurst, riconosce che la sua è stata una vita davvero speciale: «Ho lasciato la mia cittadina che ero poco più che ventenne per Playboy, ho girato il mondo e ora sono tornata a casa, in uno dei posti più belli della terra, e per giunta tutta intera. Un vero miracolo, sono una ragazza fortunata».

La dimora messa in vendita dalla 53enne è di oltre 500 metri quadri e si trova in uno dei luoghi preferiti dalle star di Hollywood, a Malibu, con accesso diretto alla spiaggia, quattro camere da letto, piscina e anche una spa.