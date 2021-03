L'appello al televoto di Chiara Ferragni fa scoppiare la polemica

SANREMO - Un'altra polemica che sta animando queste ore post Festival di Sanremo è quella che vede protagonista Chiara Ferragni.

L'influencer e imprenditrice è "colpevole" di aver lanciato un appello ai suoi 22,7 milioni di follower su Instagram: votare per il marito Fedez, in gara insieme a Francesca Michielin. Un sostegno virtuale che si è fatto sentire, consentendo alla coppia di arrivare al secondo posto finale.

Apriti cielo. Sui social c'è chi ha urlato allo scandalo e ha parlato di Festival falsato. Il più inferocito è il Codacons, associazione dei consumatori italiana che da tempo è ai ferri corti con i Ferragnez. Facendo riferimento alla par condicio che vigeva per il voto da casa, sostiene il Codacons, se questa «viene violata da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale della kermesse, la stessa classifica rischia di essere annullata. Un bacino di utenza di 23 milioni di follower per favorire un artista a discapito degli altri potrebbe determinare una violazione sia del regolamento del festival che delle delibere Agcom, e in tal senso, in caso di votazioni anomale attraverso il televoto il Codacons avvierà le dovute azioni legale per annullare la classifica finale di Sanremo 2021».

Il primo a dichiarare che quanto accaduto è perfettamente normale è stato Fedez. Nel corso della conferenza stampa di fine Festival ha dichiarato: «Mi hanno sempre insegnato che una famiglia e una moglie sostiene il marito, e viceversa. Il fatto che mia moglie sia Chiara Ferragni mi fa solo sentire un uomo fortunato. Al netto di questo, stiamo parlando di un brano che sarebbe disonesto intellettualmente non sottolineare che era già primo dappertutto, prima ancora che intervenisse mia moglie, c'era un riscontro oggettivo del pubblico». Il voto del pubblico ha modificato la classifica ma anche altri ne hanno beneficiato, fa notare Fedez. «Ci sono state altre «scalate”, Madame ad esempio, che è salita di dieci posizioni. È una polemica sterile, cosa vi aspettavate da mia moglie? È mia moglie... tra l'altro ha fatto delle stories che mi hanno fatto anche abbastanza ridere».

Anche i Måneskin hanno difeso i Ferragnez. «Credo che sia una polemica insensata. È normale che Chiara e Fedez si supportino a vicenda. È la stessa cosa che hanno fatto le nostre famiglie con noi. Il fatto che abbiano molti followers è ovvio per il lavoro che fanno entrambi».