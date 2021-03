Tampone positivo per Simona Ventura, a Sanremo non ci sarà

SANREMO - Simona Ventura non parteciperà come ospite a Sanremo, la colpa è di un tampone positivo. A comunicarlo, in conferenza stampa, lo stesso Amadeus: «È un grande dolore per me, ci teneva tanto a tornare al festival ma dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato. Faccio un grande in bocca al lupo a Simona e spero che ci saranno altre occasioni per tornare a lavorare insieme».

Per quanto riguarda i possibili casi Covid fra i partecipanti al Festival, dopo lo spavento Irama, pare che un'altra eventualità di questo tipo sia scongiurata: «Oggi possiamo dire che è scongiurato il rischio di altri ritiri dei cantanti in gara, perché gli esiti degli ultimi controlli sono tutti ok e siamo coperti fino a domenica. Quindi Irama rimarrà l’unico a partecipare da remoto», ha spiegato il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo.

Il programma della serata vede tutti i 26 big in gara:

Orietta Berti

La Rappresentante di Lista

Lo Stato Sociale

Bugo

Gaia

Willie Peyote

Malika Ayane

Fulminacci

Extraliscio feat. Davide Toffolo

Ermal Meta

Gio Evan

Irama

Random

Arisa

Colapesce e Dimartino

Aiello

Francesca Michielin e Fedez

Max Gazzè

Madame

Maneskin

Ghemon

Coma_Cose

Annalisa

Francesco Renga

Fasma

Gli ospiti

Achille Lauro, che torna con il penultimo dei suoi estemporanei "quadri"

Mahmood

Alessandra Amoroso insieme a Matilde Gioli.