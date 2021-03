Scherza su Twitter e viene sotterrato: Alec Baldwin lascia il social

NEW YORK - Travolto da un «odio abietto» per un «commento ironico» che ha fatto alcuni giorni fa, Alec Baldwin ha disattivato il suo account Twitter e promesso di fare a meno del social di Jack Dorsey. L'oggetto del contendere? L'accento di Gillian Anderson in "The Crown" e il presunto finto accento spagnolo di sua moglie.

«Cambiare accento? Suona... affascinante», aveva twittato l'attore 62enne commentando la sorpresa di alcuni utenti nello scoprire, alla cerimonia di consegna dei Golden Globes, che Anderson, che nella serie di Netflix interpreta Margaret Thatcher, non ha affatto un accento britannico, ma americano. Baldwin voleva così togliersi un sassolino dalla scarpa dopo che, in dicembre, sua moglie, Hilaria (già Hillary) Baldwin, è stata accusata di fingere il suo accento e le sue origini spagnole.

A quanto pare, però, la battuta su Gillian Anderson non è piaciuta al popolo della rete, che non avrebbe capito l'«ironia» che c'era dietro e avrebbe sommerso Baldwin di commenti negativi, portando il 62enne a disattivare il suo profilo.

«Ovviamente non si può assolutamente fare dell'ironia su Twitter, non si può più fare negli Stati Uniti, che al momento sono un posto così severo, stressato e spiacevole», lamenta l'attore in un video su Instagram. «Twitter è un terzo post interessanti, un terzo noiose, inutili e puerili sciocchezze e un terzo, o forse di più, semplice odio abietto e malizia e sgradevolezza», continua.

Lui, assicura, non voleva assolutamente mancare di rispetto a Gillian Anderson, di cui è un «grande, grande, grande fan», ma piuttosto «illustrare il punto che le espressioni multiculturali di chiunque, di qualsiasi Paese, lingua, musica, cibo, vestiti, arte, qualsiasi siano queste espressioni che sono importanti per te, sono fatti tuoi».

Non vedremo più l'attore di "30 Rock" su Twitter? Non è detto: ha 30 giorni per riattivare il suo account.