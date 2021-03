«Non oso pensare come sia stato per mia madre affrontare tutto da sola»

LOS ANGELES - CBS è tornata a solleticare la curiosità del pubblico in vista dell'intervista a Harry e Meghan con Oprah Winfrey, che andrà in onda il 7 marzo prossimo. Dopo aver annunciato l'appuntamento alcuni giorni fa, l'emittente ha diffuso due pillole video dell'atteso incontro.

Tornando in particolare sulla paura per la sua famiglia generata dalla pressione della stampa, in uno dei frammenti il Duca del Sussex confessa di essere «sollevato» di avere accanto Meghan e non aver dovuto affrontare l'accanimento mediatico da soli come sua madre, la principessa Diana. «Sai, per quanto mi riguarda, sono semplicemente davvero sollevato e felice di essere seduto qui a parlare con te con mia moglie al mio fianco perché non oso nemmeno immaginare come dev'essere stato per lei attraversare questo processo da sola allora», ha spiegato il 36enne. «Perché è stata dura per entrambi, ma almeno avevamo l'un l'altro», ha aggiunto.

«Voglio chiarirlo a tutti: non c'è alcun argomento che sia proibito», assicura Oprah nel secondo video promozionale dell'intervista. «Eri silenziosa o sei stata silenziata?», la si sente per esempio chiedere a Meghan, alludendo al profilo basso tenuto dalla duchessa del Sussex mentre era a corte. «La mia più grande preoccupazione era che la storia si ripetesse», afferma il duca del Sussex in un'altra brevissima citazione.

Meghan, 39 anni, è incinta del secondo figlio suo e di Harry. È la prima volta che si presenta davanti alle telecamere dopo l'annuncio della gravidanza.