Laura Pausini vince ai Golden Globes con "Io sì": «Sono così orgogliosa»

LOS ANGELES / ROMA - La musica e le parole di Diane Warren e l'interpretazione di Laura Pausini sono valsi un Golden Globe a "La vita davanti a sé", film italiano di Edoardo Ponti. La pellicola è stata insignita del premio come Miglior canzone per "Io sì".

«Sono così orgogliosa. Grazie mille alla Hollywood Foreign Press Association. Sento la pelle d'oca ovunque. "Grazie mille", diciamo noi in italiano», ha dichiarato un'emozionata Laura Pausini in collegamento con la serata virtuale seduta davanti a un pianoforte a coda bianco.

La cantante 46enne ha quindi ringraziato il regista, la protagonista del film, Sophia Loren, Diane Warren, Niccolò Agliardi, che ha tradotto con lei "Io sì" ("Seen" nella versione inglese) in italiano, e la produttrice esecutiva musicale Bonnie Greenberg: «Vi voglio tanto bene».

«Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non posso crederci», ha commentato in inglese Pausini su Instagram. «Dedico questo premio a tutti coloro che meritano di essere "visti" ("seen", in inglese)», ha aggiunto.

«A quella ragazza che 28 anni fa vinse Sanremo e non avrebbe mai potuto aspettarsi di andare così lontano. All'Italia, alla mia famiglia, a tutti coloro che hanno scelto me e la mia musica e mi hanno resa quella che sono oggi - ha concluso -. E alla mia splendida figlia, che spero che da oggi ricordi la gioia nei miei occhi, nella speranza che cresca continuando a credere nei propri sogni».

Sempre emozionato, ma più compassato il ringraziamento di Diane Warren, già vincitrice di un altro Golden Globe, un Grammy e un Emmy: «Grazie, Edoardo Ponti, Sophia Loren. Grazie, Edoardo, per averci fatto essere parte di questo film eccezionale, di una storia così bella di persone che non sono viste ("seen", ndr) e si vedono attraverso l'amore. E questo è quello che ha ispirato la canzone quindi grazie ancora, grazie mille».