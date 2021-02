Magari non seguite le indicazioni sul Covid di Gwyneth Paltrow

LONDRA - Combattere gli strascichi del Covid a suon di detox fra digiuno, cocktail d'erbe e i fermentati kimchi e kombucha con qualche scappatella sotto la doccia... a infrarossi.

È questo il percorso per la guarigione a cui si è sottoposta Gwyneth Paltrow, positiva al tampone qualche tempo fa, e che ha voluto condividere sul blog della sua azienda salutista Goop.

Il regime a cui si è sottoposta, spiega l'attrice reinventatasi imprenditrice, era pensato per cancellare «la nebbia mentale e la stanchezza» che l'hanno accompagnata anche dopo la guarigione.

Un percorso che l'ha fatta sentire, pare, benissimo: «Non mi sono mai sentita così piena d'energia», scrive Paltrow che rincalza, «mi sono guardata un po' in giro sul web e ho trovato un sacco di ricerche che supportano quello che sto facendo».

Una strategia alternativa che però non ha mancato di far preoccupare le autorità che si sono pronunciate, come riporta il Guardian, per bocca del direttore medico del Servizio sanitario nazionale Stephen Powis.

«Auguriamo a Gwyneth Paltrow di rimettersi al più presto, ma alcune delle soluzioni da lei consigliate non sono quelle che raccomanderemmo noi del NHS», puntualizza Powis, «con il Covid è necessario un approccio serio e scientifico. In questo senso gli influencer come lei hanno la responsabiltà e il dovere di non diffondere disinformazione a riguardo».