Mary J. Blige «sorpresa» che Kamala Harris abbia scelto una sua canzone

LOS ANGELES - A tre mesi dallo storico momento in cui Kamala Harris ha pronunciato il suo discorso della vittoria, Mary J. Blige ha condiviso la sua emozione per il fatto che, in quella occasione, la prima vicepresidente americana eletta donna, di colore e di origine asiatica abbia deciso di uscire sul palco sulle note di una sua canzone.

«Ero così sorpresa perché la gente mi chiamava e io non capivo cosa diavolo stesse succedendo - ha confessato la cantante 50enne a iHeartRADIO -.Ho parlato con mia sorella il giorno dopo e lei mi fa "Yo! Kamala Harris è uscita sulle note di 'Work That'". E io le ho detto "'Work That'?!"».

A stupire la detentrice di nove Grammy è stato infatti in special modo che la futura vicepresidente abbia scelto un suo brano non particolarmente conosciuto. «"Work That" non era un singolo, ma era una canzone che ho scritto con il cuore», ha continuato la cantante. «Non ha scelto "Just Fine", ha scelto "Work That". "Work That" che solo i fan conoscono», ha sottolineato. «Quindi direi "Grazie, Kamala Harris". Oggi è una dei miei eroi, davvero», ha concluso.

Che l'ex procuratrice generale della California e attuale vicepresidente americana apprezzasse Mary J. Blige, tuttavia, era cosa già nota. Tempo fa, l'artista aveva infatti confessato a People: «L'ho incontrata anni fa, quando mi sentivo davvero giù, e lei mi ha tirato su il morale dicendomi che era una mia fan».

"Work That" è tratto dall'8° album di Mary J. Blige, "Growing Pains", del 2007. Non è proprio vero che non fosse stato un singolo, come sostenuto dalla cantante. Fu infatti lanciato come tale nel 2008. Il testo recita: «Solo perché non hai i capelli lunghi - E loro ti criticano spesso per la tonalità della tua pelle - Devi tenere la testa alta - Perché sei una bella donna».