The Undertaker vedrebbe benissimo Dwayne Johnson alla Casa Bianca

LOS ANGELES - Gli Stati Uniti hanno bisogno di un leader forte, amato da tutti e in grado di sanare quella spaccatura profonda che è diventata sempre più evidente negli scorsi mesi. Chi, quindi, meglio di Dwayne "The Rock" Johnson?

È quanto ha dichiarato a Tmz Sports The Undertaker, superstar del wrestling e amico di lunga data del divo ed ex lottatore. «È così affascinante, è così spiritoso, penso che possa essere l'unificatore che le persone stanno cercando». Il tutto nasce dalle recenti dichiarazioni di Johnson a USA Today: il 48enne «prenderebbe in considerazione una corsa presidenziale in futuro, se questo è ciò che la gente vuole».

Partendo da questo presupposto, afferma The Undertaker, perché non provarci? «Si tuffa con tutto il cuore in ogni cosa che fa e se ha la mentalità di correre in politica, sai una cosa? Penso che lo farà». "The Rock" ha tutto il carisma necessario per l'incarico e, prevede il wrestler, sarebbe un nome in grado di mettere d'accordo destra e sinistra, Repubblicani e Democratici. «Se è quello che sceglie di fare, lo sosterrò con tutto il cuore» conclude il 55enne.