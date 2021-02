Olivia loda il "suo" Harry: «Lascia le donne al centro della scena»

LOS ANGELES - Olivia Wilde non ha che parole d'ammirazione per il protagonista maschile del suo nuovo film e suo nuovo fidanzato, Harry Styles. La regista di "Don't Worry Darling" si è infatti detta ammirata di come il cantante e attore britannico non voglia rubare la scena alla protagonista femminile del thriller psicologico, Florence Pugh.

«La maggior parte degli attori uomini non vuole recitare ruoli di supporto in film che hanno come protagoniste delle donne», ha spiegato la 36enne americana su Instagram. Il cinema li ha cresciuti «credendo che accettare questi ruoli diminuisca il loro potere (per esempio il loro valore finanziario), che è uno dei motivi per cui è difficile trovare finanziamenti per film che si concentrano su storie femminili», ha continuato.

Sul set di "Don't Worry Darling", invece, «non solo» Harry Styles «ha apprezzato la possibilità di permettere alla brillante Florence Pugh di stare al centro della scena, ma ha anche pervaso ogni scena di uno sfumato senso di umanità», ha aggiunto Wilde. «È salito a bordo con umiltà ed eleganza e ci ha sorpresi ogni giorno con il suo talento, il suo calore e la sua capacità di fare retromarcia», ha concluso.

Styles ha assunto il ruolo di Jack dopo che Shia LaBeouf è stato costretto a lasciare il set per il suo atteggiamento, a dire di Wilde, da super divo. Come ricorda TMZ, l'ex One Direction non è nuovo alla promozione delle donne. In un'intervista con Rolling Stone del 2019, il 27enne ha affermato che crescere con una madre e una sorella lo ha portato a sviluppare valori femministi, per i quali non ritiene del resto di dover essere lodato.