LOS ANGELES - Oggi Paris Hilton compie 40 anni, essendo nata a New York il 17 febbraio 1981.

La pronipote di Conrad Hilton, il fondatore della celebre catena di hotel di lusso, è uno di quei personaggi che fanno la fortuna delle riviste scandalistiche e dei siti di gossip. Nel 2004 fu protagonista di uno scandalo sessuale, quando un suo sex tape divenne di dominio pubblico. «Sento di essere andata all'inferno e di essere tornata» ha dichiarato Paris qualche mese fa, ricordando quei giorni burrascosi.

In questi anni la biondissima socialite ed ereditiera si è data parecchio da fare: l'abbiamo conosciuta nelle vesti di attrice (in film non memorabili, a eccezione di "Zoolander" e "Bling Ring"), di modella, di stilista e come fautrice di vari progetti imprenditoriali.

Paris ha tentato, 15 anni fa, anche una carriera musicale, pubblicando un album, "Paris". Qualche giorno fa ha ripreso la sua "Heartbeat" e ne ha tratto un videoclip. Tutto merito del fidanzato Carter Reum, ha spiegato: «Nel 2006, non avevo idea di cosa fosse l’amore, ma le parole di "Heartbeat" hanno finalmente acquisito un senso».

KEYSTONE