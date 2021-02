Stanley Tucci vuole mostrare agli americani com'è veramente l'Italia

NEW YORK - Stanley Tucci è sempre stato orgoglioso delle sue origini italiane (entrambi i genitori sono calabresi). Per questo motivo vuole presentare la vera Italia agli americani (non quella delle polpette con gli spaghetti, per intenderci).

Questa sera partirà sulla CNN una serie dedicata proprio al Bel Paese, "Stanley Tucci: Searching For Italy", in cui l'attore porterà gli spettatori alla scoperta non solo delle maggiori attrazioni "per turisti", ma attraverso l'Italia intera. E sfaterà alcuni dei miti più famosi negli Usa sul cibo italiano.

Stanely Tucci è cresciuto a New York, ma quando aveva 12 la sua famiglia si è trasferita per un anno a Firenze. E ogni volta che può ci torna volentieri.

«Gli americani non capiscono la grande diversità che si può trovare in Italia: la Sicilia è poco distante dall'Africa, e in Alto Adige le persone parlano anche tedesco e ladino. E non sanno che i pomodori non sono tipici della Lombardia. Il cibo non cambia solo da regione a regione, o da città a città, ma anche da casa in casa, da ristorante a ristorante».

«Una volta qualcuno mi ha detto: in Italia puoi viaggiare per 15 chilometri e trovare specialità completamente diverse. Negli USA guidi per 500 chilometri e troverai esattamente la stessa pietanza».

Una volta che sarà di nuovo possibile viaggiare, Tucci consiglia di recarsi in Italia, magari in città o paesini anche meno conosciuti al grande pubblico. E anche se il cibo che gli americani troveranno in Italia non rispecchierà probabilmente le loro aspettative, è sicuro che non rimarranno delusi.

Tra le regione preferite da Tucci spicca la Lombardia, con il suo risotto: «Mi piace per il clima. Adoro il Lago di Como, penso sia uno dei posti più belli del mondo. Mi piace tutta la zona, anche d'inverno».

Ma perché dunque non si trasferisce in Italia? «Troppi italiani» ha risposto, sorridendo, alla giornalista della CNN.