Le Superchicche tornano con una serie dal vivo

Per la gioia dei nostalgici, le Superchicche stanno per tornare. E lo faranno in una serie live-action. Le indiscrezioni sono state confermate da Variety. Il network The CW sta realizzando un pilot.

Sulla trama si sa solo che Lolly, Molly e Dolly sono ormai ventenni. Disilluse per aver perso l'infanzia a combattere il crimine, verranno chiamate nuovamente per difendere il pianeta.

I nuovi episodi sono basati sulla fortunata serie di Cartoon Network creata da Craig McCracken, partita nel 1998, e che ha totalizzato 78 episodi.

In seguito, nel 2002, era uscito il al cinema il film dedicato alle piccole eroine. Era poi seguita una versione anime delle Superchicche.