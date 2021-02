In futuro Kevin Hart farà più attenzione a chi darà la sua carta di credito

NEW YORK - Personal shopper per il comico americano Kevin Hart dal 2015, un libero professionista 29enne ha fatto tesoro dei dati della sua carta di credito continuando - per 19 mesi - ad acquistare merce di pregio per un totale di 1 milione di dollari.

L'uomo, stando agli atti processuali della Corte del Queens (New York) dove è stato citato in giudizio per 10 capi d'accusa, si è dato alla pazza gioia acquistando orologi, gioielli, capi firmati, bambole da collezione e borse Louis Vuitton. Il tutto, postando le immagini degli acquisti sul suo account Instagram.

Le manette sono scattate mercoledì nella sua abitazione, dove gli agenti - oltre a parte della merce - hanno trovato 250'000 dollari in contanti.

«Quanto è accaduto, ci ricorda come nessuno è mai del tutto al sicuro dai truffatori», ha commentato ai media il procuratore, che ha ringraziato Hart per aver collaborato durante tutto il corso delle indagini.