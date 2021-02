Qualche bicchiere di troppo al volante, il Boss arrestato

TRENTON - Bruce Springsteen è stato arrestato per guida in stato d'ebbrezza. A riportare la notizia è il sito Tmz secondo cui l'episodio si è verificato lo scorso 14 novembre in New Jersey, ma è stato reso noto solo ora.

Tmz, citando una fonte vicina alle forze dell'ordine, ha riferito che "The Boss" sarebbe stato fermato presso la Gateway National Recreation Area di Sandy Hook e trovato in stato d'ebbrezza, oltre ad essere accusato di consumo di alcol in zona chiusa e guida spericolata.

Nelle prossime settimane Springsteen dovrebbe comparire in tribunale: i funzionari del parco hanno confermato l'arresto a una rete locale, precisando che il cantautore 71enne è stato «collaborativo».

Ad ora non c'è nessun commento da parte dell'entourage della star. La notizia è stata diffusa a pochi giorni dal Super Bowl dove Springsteen ha partecipato ad uno spot pubblicitario per Jeep in cui ha lanciato un appello a riunire l'America dopo un periodo di dure divisioni politiche e sociali.