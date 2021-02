Priyanka Chopra Jonas: «Il doppio cognome? Un compromesso»

NEW YORK - Benché non sia obbligatorio, negli Stati Uniti la maggior parte delle donne continua a prendere il cognome del marito quando si sposa (con un uomo) mentre le attrici conservano più spesso il proprio nome da nubile anche dopo il grande passo. Capita così che chi fa una scelta diversa e aggiunge per esempio il cognome della sua dolce metà al proprio si senta chiedere perché.

È quanto ha dovuto spiegare l'attrice indiana Priyanka Chopra, divenuta Priyanka Chopra Jonas dopo le nozze, nel 2018, con il cantante dei "Jonas Brothers" Nick: «Non credo di aver mai cambiato il mio nome, ho aggiunto il suo nome al mio», ha innanzitutto precisato la 38enne sentita da "Chicks in the Office". «Volevo in qualche modo onorare le tradizioni, ma allo stesso tempo non volevo abbandonare la mia identità», ha continuato.

È stato il suo «compromesso», insomma. Che ha dato un risultato inizialmente sorprendente per l'attrice: «La prima volta che l'ho visto sulla copertina (della sua autobiografia "Unfinished") mi sono detta "Oh, ok, questo è il mio nome!"», ha confessato ridendo.