Offset, che fine ha fatto quella Bentley?

LOS ANGELES - «Non ho più l'auto con me, non so chi l'abbia usata per ultimo». Sarebbe questa, secondo quanto riferito da TMZ, la giustificazione fornita dal rapper Offset dalla Platinum Transportation Group, una compagnia di noleggio di auto di lusso, che gli ha fatto causa per non aver restituito una nuova Bentley Bentayga.

L'auto era stata affittata dal rapper dei Migos nell'aprile del 2020, per poco meno di 600 dollari al giorno. Un noleggio di alcuni giorni, più volte prolungato e infine esteso fino alla fine di luglio.

Il contratto è scaduto il 25 di quel mese e il rapper, da quel momento, non ha più versato un centesimo. L'automobile però non ha mai fatto ritorno nelle mani dei legittimi proprietari e, anzi, è letteralmente scomparsa.

Nella denuncia, il gruppo reclama tra le altre cose un sostanzioso risarcimento danni, motivato dal fatto che la mancata possibilità di noleggiare il veicolo ha nel frattempo già provocato mancati introiti per oltre 100mila dollari.