Harry a Londra (senza Meghan) per parlare del futuro

LONDRA - Entro l'estate il principe Harry dovrà ritornare nel Regno Unito per discutere come continuare la vita da ex-reali, con la Regina, il fratello William e la sua consorte Kate. Stando a quanto rivelato da alcuni tabloid britannici, però, Meghan non farà parte del viaggio per motivi legati al piccolo Archie.

Questo 31 marzo, infatti, dovrebbe "scadere" il periodo di prova di un anno concesso da Elisabetta. L'incontro al vertice dovrà fare chiarezza su come le cose continueranno per i Sussex che attualmente si trovano negli Stati Uniti. Fra i punti chiave da risolvere, anche i titoli militari britannici, ai quali Harry è particolarmente legato, e a cui dovrebbe rinunciare.

Il 2021 reale sarà un anno di grandi eventi: con i 95 anni di Elisabetta, i 100 anni di Filippo e l'inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, madre di Harry e William.

E sarebbe la distanza, più che l'ambiente famigliare, a far si che Meghan resti negli States con il piccolo Archie. A metterci lo zampino ci sono anche le restrizioni legate al coronavirus: «È difficile che si mettano in viaggio con un bimbo così piccolo, e lei non potrebbe lasciarlo da solo per così tanto tempo», ha commentato il biografo della coppia Omid Scobie a OK! Magazine.