Per i 69 anni del Blasco una festa social (ma non solo)

BOLOGNA - Festeggia ma solo sui social, con iniziative on line, il popolo di Vasco Rossi: il rocker il 7 febbraio compie 69 anni. Zocca, in provincia di Modena (Emilia-Romagna), sua città natale, almeno per quest'anno deve rinunciare al consueto abbraccio fisico dei fan, ma renderà comunque il suo tributo all'artista.

Nel pomeriggio, dalle 18.30, il Teatro di Zocca ospiterà un evento a porte rigorosamente chiuse al pubblico promosso dal Vasco Rossi Zocca Fan Club e dalla Combriccola del Blasco Fan Club che sarà trasmesso in live streaming sui canali Facebook e Youtube. Tra gli interventi anche quello di Diego Spagnoli, stage manager di Vasco. Tanti i tributi musicali per una no stop di due ore.

Vasco Rossi ha salutato il 2021 col nuovo singolo, Una canzone d'amore buttata via, che ha debuttato il primo gennaio. L'album è annunciato per il 12 novembre 2021. A dicembre Bologna gli ha reso un tributo consegnandogli il Nettuno d'Oro, il massimo riconoscimento conferito dal Comune.