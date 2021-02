La polizia a casa di Marilyn Manson

LOS ANGELES - Nelle scorse ore la polizia si è recata nella proprietà di Marilyn Manson a Hollywood Hills.

Tmz riferisce che a chiamare gli agenti è stato un amico del cantante, preoccupato per non essere riuscito a mettersi in contatto con lui per ore. I poliziotti hanno quindi fatto svariati giri intorno all'abitazione, cercando senza successo di parlare con Manson. A un certo punto è intervenuto anche un elicottero del Dipartimento di polizia di Los Angeles, che ha puntato un faro luminoso sull'abitazione.

Il sito di gossip riferisce che il musicista - travolto in questi giorni dalle accuse di abusi avanzate dalla ex Evan Rachel Wood e da altre donne - non ha mai risposto, ma gli agenti sono riusciti a comunicare con un suo portavoce. Costui ha spiegato che Manson stava bene e semplicemente non aveva voglia di parlare con la polizia, che così se n'è andata pochi minuti dopo.

Lo scandalo innescato dalle accuse di Wood ha portato Manson a essere scaricato dall'etichetta Loma Vista Recordings e dall'agenzia CAA (che rappresenta entrambi).