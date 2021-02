Hailey Bieber vuole creare la sua linea di cosmetici e frega l'idea a Justin

LOS ANGELES - Come altre esponenti della moda e dello spettacolo, anche la modella statunitense Hailey Bieber ha in mente di creare la propria linea di cosmetici e lo farà copiando un po' l'idea avuta dal marito, Justin Bieber, per il nome della sua linea di abbigliamento.

Come riporta TMZ, la 24enne ha infatti depositato una richiesta per garantirsi i diritti sul suo secondo nome, Rhode, come marchio per il suo nuovo business di prodotti di bellezza. Un'intuizione già avuto dal cantante - nome completo Justin Drew Bieber - che ha chiamato la sua linea di vestiti House of Drew.