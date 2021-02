La foto sexy con il soldato nazista... e poi le scuse

SEUL - La star del Kpop Sowon è finita nella bufera dopo aver postato sul proprio profilo Instagram delle foto in pose "ammiccanti" con un manichino rappresentate un soldato nazista.

Poco dopo, la cantante membro delle GFriend si è scusata tramite la compagnia ed etichetta discografica Source Music. L'azienda ha dichiarato alla CNN che Sowon ha cancellato il post non appena ha compreso «il significato dell'immagine».

Sowon era «molto scioccata, e ha immediatamente cancellato le foto», si legge nella dichiarazione, «è addolorata e si sente profondamente responsabile per aver pubblicato il post».

Le foto, ricorda l'etichetta, sono state scattate a novembre, quando le GFriend stavano girando un video in un caffè.

«Vogliamo scusarci per non essere stati in grado di rimuovere la presenza di oggetti di scena inappropriati e per non aver prestato un'attenzione adeguata ai fatti storici e alle questioni sociali collegate», ha poi detto la società. «Chiniamo la testa in segno di scusa per aver causato offesa attraverso il video e le foto».

AFP