Una villa da 29 milioni per Robbie Williams?

GINEVRA - A volte dei grossi affari possono essere chiusi anche sul campo da golf.

È quello che sarebbe successo a Robbie Williams che, secondo i media britannici, avrebbe comprato una villa sul lago di Ginevra e la trattativa si sarebbe conclusa proprio durante una partita. La popstar avrebbe speso 29 milioni di franchi per acquistare la proprietà da 8500 metri quadrati, con tanto di piscina e alberi secolari, dell'imprenditore Nicolas Brunschwig.

La tenuta in questione si trova in prossimità del Golf Club De Genève e avrebbe entusiasmato Williams e la sua famiglia, secondo quanto ha riferito una fonte anonima al tabloid Sun. «Il quartiere è abituato ai residenti ricchi e rispetta la privacy». L'affare sarebbe stato concluso in occasione del soggiorno estivo dell'ex Take That e della sua famiglia.