Timori per il contagio, cancellato il Coachella

NEW YORK - Il famoso festival musicale americano di Coachella, in calendario ad aprile in California, è stato cancellato per il Covid. Il timore è infatti che l'appuntamento possa essere un evento scatenante per una nuova ondata di contagi.

Di solito vi partecipano «centinaia di migliaia di persone da vari Paesi» e questo, spiegano le autorità sanitarie Usa, potrebbe aumentare il rischio di contagio. Coachella si tiene storicamente in due fine settimana di aprile nel deserto californiano.