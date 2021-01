La vedova di Kobe Bryant nel 1° anniversario dalla sua scomparsa: «Ancora non sembra vero»

LOS ANGELES - Sono parole piene di positività, ma che non possono non provocare un nodo in gola quelle che Vanessa Bryant ha condiviso su Instagram nel primo anniversario della morte del marito, il cestista Kobe Bryant, e della figlia Gianna, detta Gigi. In risposta alla commovente lettera di un'amica dell'adolescente, la donna si rivolge infatti direttamente anche alla figlia scomparsa e al defunto marito come se potessero leggerla e parlando di loro al presente.

«Oggi ho ricevuto questa tenera lettera da una delle migliori amiche di Gianna, Aubrey», scrive la vedova 38enne condividendo l'intera missiva. «La mia Gigi è INCREDIBILE e io apprezzo davvero la tua lettera piena di premura - continua la donna -. Lei ti vuole tanto bene. Anche a me mancano così tanto la mia bambina e Kob-Kob».

In risposta al complimento rivoltole dalla ragazza, che la loda per come ha «creato e cresciuto» Gianna, Vanessa si rivolge poi direttamente al marito e alla figlia, spirata a soli 13 anni: «Kob, abbiamo fatto un buon lavoro - scrive -. Gigi, rendi ancora orgogliosa la mamma!».

Il pensiero, però, non può non tornare a quel maledetto 26 gennaio 2020, giorno in cui l'elicottero su cui Kobe Bryant, allora 41enne, sua figlia Gianna e sei loro amici di famiglia si è schiantato sulle colline a ovest di Los Angeles: «Non capirò mai perché/come sia potuta succedere questa tragedia a esseri umani così meravigliosi, gentili e straordinari - conclude -. Ancora non sembra reale».

Le indagini sullo schianto hanno per ora portato all'elaborazione di un rapporto di 1'700 pagine.

