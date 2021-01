Keira Knightley: le scene di sesso «non le giro con gli uomini»

LONDRA - Keira Knightley ha dichiarato che non si presterà più a scene di sesso nei suoi film, a meno che non siano dirette da una regista donna.

L'attrice britannica, nel corso del podcast di Chanel Connects, ha spiegato: «Non ho un divieto assoluto, ma non le giro con gli uomini. Non voglio che ci siano quelle orribili scene di sesso in cui sei tutto unto e tutti fanno versi. Non mi interessano. Mi sento molto a disagio ora quando cerco di evitare lo sguardo maschile».

La 35enne, che già nel 2019 aveva chiuso la porta alle scene di nudo dopo la maternità, ha sottolineato: «Se in un film si realizza una storia che riguarda quel viaggio tra maternità e accettazione del corpo, mi dispiace, ma credo che dovrebbe essere con una regista donna».